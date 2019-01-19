هكذا سيكون طقس “الويك أند”.. إنتبهوا من الجليد

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران، أن يكون الطقس غداً الأحد قليل الغيوم بسحب متوسطة ومرتفعة مع إرتفاع إضافي بدرجات الحرارة وإنخفاض نسبة الرطوبة يتحول بعد الظهر الى غائم جزئياً كما يبقى خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الأولى. وجاء في النشرة الآتي:

الحال العامة



طقس مستقر وبارد نسبياً يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القادمة حتى مساء يوم الاثنين حيث يتحول الى متقلب.

السبت

قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية وتبقى دون تعديل على الساحل، نحذر من خطر تشكل الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الأولى والليل.

الأحد

قليل الغيوم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا كما يبقى خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الأولى. الإثنين: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار خفيفة متفرقة أحيانا اعتبارا من المساء مع بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1500 متر وما فوق.