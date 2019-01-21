الإيسلاندي يضرب كندا ويهدد غرب أوروبا.. وفي لبنان الحرارة إلى 25!

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على “فيسبوك” انه بعد استقرار المنخفض الإيسلاندي جنوب غرينلاند، عزّز نشاطه وسيطر على كندا وشمال شرق اميركا وحوّل الطقس الى عاصف ومثلج بامتياز، وسيوجّه نظره في الساعات المقبلة نحو غرب اوروبا ويمدّد قيم ضغطه المتدنية نحو شمال غرب افريقيا، ويُبعد المرتفع الآزوري نحو وسط الأطلسي فيستقطب النزولات القطبية نحو الجزائر والمغرب ويفتح باب المنخفضات من اسبانيا والبرتغال نحو ايطاليا ويملأ المتوسط بالرطوبة العالية التي ستكمل طريقها نحو الشرق الأوسط خلال نهاية الأسبوع.



هذا وقد خلت الساحة للمرتفع شبه المداري الذي سيجري انقلاباً في الطقس خلال الأسبوع الحالي من حيث ارتفاع درجات الحرارة التي ستتمدّد من صحراء مصر وشبه الجزيرة العربية نحو فلسطين ولبنان وسوريا والأردن فيصبح الجوّ دافئاً بخاصةٍ خلال منتصف الأسبوع المقبل.

طقس يوم الثلاثاء، مشمس وصافي مع استقرار بدرجات الحرارة

على الساحل: 19/12

على الجبال 1200متر: 14/1

في البقاع: 14/3

الضغط الجوّي: 1018hpa

الرطوبة: 60%

الرياح: شمالية شرقية الى شرقية سرعتها 10كلم في الساعة.

سوف يشهد هذا الأسبوع انقلاباً في طقس غرب اوروبا رأساً على عقب، فبعدما حكم المرتفع الآزوري على اسبانيا وشمال غربي افريقيا، بدأت قيم ضغطه تتراجع وينحرف تدريجياً نحو وسط المحيط الأطلسي بسبب اقتراب الايسلاندي من المنطقة، وستبدأ الأمطار والمنخفضات تسلك خطها نحو الشرق الأوسط من خلال شمال افريقيا وجنوب اوروبا.

يهدد المنخفض الإيسلاندي فرنسا وبلجيكا واسبانيا والجزائر ببرد شديد بحيث سيستقطب نحو هذه المناطق كتل باردة وجليدية ستكون الأشد قساوة خلال هذا الموسم، بينما سيشهد الشرق الأوسط ارتفاعاً بدرجات الحرارة ستكون خارج معدلاتها لهذه الأيام بسبب المرتفع شبه المداري وقد تلامس الـ 24/25 درجة ساحلاً.