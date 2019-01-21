رسمياً.. قطر تدعم اقتصاد لبنان بـ 500 مليون دولار!

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني عن “عزم دولة قطر الاستثمار في سندات الحكومة اللبنانية دعماً للاقتصاد اللبناني”، بحسب تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

وقال آل ثاني إنّ “دولة قطر ستقوم بشراء سندات الحكومة اللبنانية وتقدر قيمتها بـ 500 مليون دولار أميركي”، مؤكّداً أنّ “هذه الخطوة تأتي لتدعيم الاقتصاد اللبناني”.

وأضاف أنّ “دولة قطر كانت دائماً ملتزمة بدعم الأشقاء اللبنانيين في ظلّ التحديات الجمّة التي يواجهونها، وإنّ هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من أواصر الأخوة العميقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، حيث يبقى التزام دولة قطر تجاه الأشقاء العرب ثابتاً مهما تغيرت الظروف”، متمنّياً “للجمهورية اللبنانية والشعب اللبناني الاستقرار والازدهار، وأن يستعيد الاقتصاد اللبناني عافيته، فالمنطقة بحاجة إلى لبنان قوي ومزدهر”.

وبحسب “قنا”، فإنّ هذا القرار يأتي بعد لقاء جمع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني برئيس الجمهورية العماد ميشال عون، يوم أمس الأحد، أثناء زيارة أمير قطر إلى بيروت حيث ترأس وفد دولة قطر في مؤتمر القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية.

من جهتها، أشارت معلومات لقناة “OTV” إلى أنّ “الخطوة القطرية أتت إثر مشاركة أمير قطر في قمة بيروت وبعد مساع بذلها وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل”، لافتة إلى أنّ “الخطوة أتت بعدما طرحها باسيل أمس على أمير قطر الذي تجاوب قبل أن يبلغه نظيره القطري أنهم سيعلنون عنها أمس أو اليوم”.

وكانت سرت شائعات يوم أمس الأحد، خلال أعمال القمّة عن أنّ أمير قطر سيساهم بكل تكاليف القمة، وسيضع مليار دولار وديعة في المصرف المركزي، إضافة إلى تقديمات عينية لعدد من الوزارات، إلا أنّ الناطق الرسمي باسم القمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية رفيق شلالا أكّد أن “لا صحّة لما تردد عن تكفل دولة قطر الشقيقة بمصاريف تتظيم القمة أو بوضع وديعة مالية في مصرف لبنان”، مؤكّداً أنّ “هذا الخبر عار عن الصحة”.