قمة بيروت: السودان يتسبب بحذف “فقرة كاملة”.. إليكم التفاصيل!

بعد اعتراض السودان على جملة تتعلق بالاستثمار في القطاع الزراعي السوداني، حذفت القمة العربية الاقتصادية بندا كاملا من بيانها الختامي.

وبعد صدور “إعلان بيروت” (البيان الختامي) علّق بكري حسن صالح، رئيس وفد السودان، النائب الأول للرئيس السوداني، بالقول إن لديه ملاحظة على جملة تمت إضافتها إلى فقرة تقدمت بها الخرطوم حول دعوة القطاع الخاص إلى الاستثمار في الأمن الغذائي العربي.



وأضاف أنه تمت مراجعة الفقرة، ضمن مسودة البيان، السبت، مع وزارة الخارجية اللبنانية، ووافقنا عليها، ثم فوجئنا بإضافة جملة جديدة، وهي: “مع التأكيد على الالتزامات القانونية الدولية لجمهورية السودان، بما في ذلك في مجال المياه”.

وتنص الفقرة بعد الإضافة على أنه: “انطلاقا من الحرص على تعزيز الأمن الغذائي العربي، ندعو القطاع الخاص والعربي للاستثمار في المشروعات، التي توفرها مبادرة فخامة رئيس الجمهورية السوداني، عمر البشير، للاستثمار الزراعي العربي في السودان، لتحقيق الأمن الغذائي العربي، مع التأكيد على الالتزامات القانونية الدولية لجمهورية السودان، بما في ذلك في مجال المياه، وندعو كذلك الصناديق العربية ومؤسسات التمويل إلى المساهمة في توفير التمويل لإنجاز هذه المشروعات”.

وتابع صالح: “هذه الفقرة تقدمت بها حكومة السودان، لكن الجزء المضاف لم نتقدم به، لذلك نرجو سحب هذا الجزء من الفقرة”، مضيفاً: “الوفد المصري كان لديه إضافات (لم يحددها)، لكننا تحفظنا عليها”.

من جهته، رد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، على الرفض السوداني بقوله خلال القمة: “لا يمكن أن يُأخذ من بعضه (البيان الختامي) وترك بعضه، والبيان الختامي هو انعكاس حقيقي وصحيح لمجمل القرارات الصادرة عن القمة”.

وتابع: “نرى أن هذه الإشارة العامة (الخاصة بالمياه) لا شيء بها يؤثر على الدعم الذي نوفر لمبادرة الرئيس السوداني، عمر البشير، وهي مبادرة مشكورة تدعم الجهود لتحقيق الأمن الغذائي الذي يدعمه السودان”.

وأوضحت اللجنة المنظمة لقمة بيروت بأنه تم تعديل البيان الختامي (بعد صدوره بالفعل). وقال المتحدث باسم القمة، رفيق شلالا، إنه “بناء على رغبة السودان تم حذف فقرة الأمن الغذائي كاملة”.

يُشار إلى أنّ العلاقات بين السودان ومصر تمر بحالة هدوء سمحت بتبادل الزيارات على مستوى كبار المسؤولين، ولا سيما رئيسي البلدين.

وتتجدد بين الجارتين خلافات من آن إلى آخر، في مقدمتها السيادة على مثلث حدودي، ومشروع إنشاء سد النهضة الإثيوبي على نهر النيل.