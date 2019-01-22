إستفزاز إسرائيلي بهدف الحرب؟

تؤكد أوساط مطلعة أن هناك جواً داخل “حزب الله” يشير إلى أن تل أبيب ترغب في إشعال مواجهة مع إيران و”حزب الله” في سوريا.

وأشارت الأوساط إلى أن إسرائيل ترى أن “حزب الله” بدأ يستقر في لبنان بعد مشاركته في الحرب السورية، وتالياً فهو بدأ يعيد تنظيم صفوفه، ويحشد قواته ويوزعها بين لبنان وسوريا.

ورأت الأوساط أنه ليس بالضرورة أن تكون الحرب، التي ترغب بها إسرائيل، هي حرب شاملة أو مفتوحة، بل ربما عمليات عسكرية متبادلة تكسر قواعد الإشتباك وتنهي عمليات الردع المتبادلة.

وتستند الأوساط في كلامها إلى الحديث عن الغارات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا والتي تبنتها بشكل مباشر.

المصدر: لبنان24