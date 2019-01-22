استمتعوا بالشمس.. الطقس سيتحوّل في هذا اليوم والامطار آتية!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا مشمسا ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة. وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة: طقس مستقر نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب متوسطة ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة يتشكل ضباب محلي على المرتفعات ليلا.

الأربعاء: مشمس ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة.

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة، تنشط الرياح أحيانا اعتبارا من بعد الظهر ويتحول الطقس مساء الى غائم مع ضباب على المرتفعات كما تصبح الاجواء مهيأة لتساقط أمطار خفيفة متفرقة وبعض الثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق خاصة في المناطق الشمالية.

-الحرارة على الساحل من 8 الى 21 درجة، فوق الجبال من 6 الى 14 درجة، في الارز من -1 الى 8 درجات، في الداخل من 0 الى 17 درجة.

-كمية المتساقطات:

المنطقة خلال 24 ساعة السنة الماضية المتراكم لغاية اليوم المعدل لغاية اليوم

طرابلس 0,0 ملم 391,8 ملم 805,2 ملم 464,0 ملم

بيروت 0,0 ملم 263,8 ملم 597,8 ملم 454,0 ملم

زحلة 0,2 ملم 258,5 ملم 577,3 ملم 311,0 ملم

صور 0,0 ملم 244,8 ملم 520,9 ملم / ملم

-الرياح السطحية: شمالية الى شمالية شرقية، تتراوح سرعتها بين 10 و25 كلم/س.

-الانقشاع: جيد إجمالا.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و60%

-حال البحر: منخفض الموج حرارة سطح الماء:17 درجة

-الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس:06,41 ساعة غروب الشمس: 16,59