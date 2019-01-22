تشجيعًا للسياحة.. هل تُلغى “الفيزا” لدخول اللبنانيين الى هذا البلد؟

استقبل رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، سفير لبنان في الجزائر محمد حسن يرافقه وفد اعلامي من قناة “الشروق” الجزائرية برئاسة صوميا بن سديرا. وتم البحث في سبل تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

بداية، رحب شقير بالسفير حسن وبالوفد الاعلامي الجزائري، مؤكدا “عمق العلاقات التاريخية والاخوية مع الجزائر”. وشدد على “ضرورة اتخاذ كل الخطوات، ومنها توقيع اتفاقيات تم اعدادها لتسهيل الحركة التجارية وتحفيز الاستثمارات ومنع الازدواج الضريبي وغير ذلك”. كما شدد على “ضرورة الغاء تأشيرات الدخول بين البلدين لتشجيع السياحة والاستثمار”، مؤكدا “وجود الكثير من الفرص المتاحة والتي يجب العمل عليها بشكل مشترك”.



ونوه شقير “بالجهود التي يقوم بها سفير لبنان في الجزائر لتقوية العلاقات الاقتصادية الثنائية”. وقال: “ان السفير حسن يبذل جهودا كبيرة في هذا السبيل، ونراه يعمل من دون كلل او ملل لتطوير العلاقات الاقتصادية مع الجزائر الى مستويات ترضي طوحات الشعبين”.

واشاد “بالمبادرة التي قام بها السفير الحسن باستضافة وتنظيم زيارة للوفد الاعلامي الجزائري، والقيام بجولة له في عدد من المناطق اللبنانية لاعداد تقارير مصورة عن المناطق السياحية في لبنان للترويج له في هذا البلد الشقيق”.

من جهته، نوه السفير حسن “بدور شقير والقطاع الخاص اللبناني في تقوية الاقتصاد الوطني وزيادة تنافسيته، وكذلك في مد جسور التواصل والتعاون الاقتصادي مع الخارج لا سيما مع الجزائر”، لافتا الى “وجود الكثير من الامكانيات المتاحة لاحداث نقلة نوعية على مستوى العلاقات الاقتصادية مع الجزائر خصوصا على المستوى السياحي”.

وأوضح حسن أنّ “المبادرة التي قام بها تهدف الى جذب السياح الجزائريين الى لبنان الذين لديهم رغبة في تنويع البلدان التي يقصدونها لهذا الغرض فيما اعدادهم كبيرة جدا”.