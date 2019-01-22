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لا أمطار قريباً: طقس دافئ يستقر فوق لبنان.. والحرارة ستلامس الـ 25

المصدر: وكالات 0

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على “فيسبوك” ان المرتفع شبه المداري يستقر فوق مصر والحوض الشرقي للبحر المتوسط مدعوماً برياح جنوبية شرقية دافئة من شمال المملكة السعودية والأردن الأمر الذي سيرفع درجات الحرارة لتلامس 25 درجة ساحلاً يوم الخميس.

بالمقابل، بدأ المنخفض الإيسلاندي يسلك طريقه نحو غرب اوروبا مستقطباً نحو بروكسيل وفرنسا وايطاليا واسبانيا والجزائر والمغرب الكتل القطبية التي ستساهم بتحويل منخفضات الأطلسي الى عواصف ثلجية، وستسجّل الحرارة المتدنية في فرنسا رقماً قياساً لهذا الموسم.

طقس يوم الاربعاء، مشمس قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة
على الساحل: 22/14
على الجبال 1200متر: 18/4
في البقاع: 17/4
الضغط الجوّي: 1018hpa
الرطوبة: 60%

الرياح: شرقية الى جنوبية شرقية سرعتها بين 15 و 45 كم في الساعة.

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