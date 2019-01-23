أين سمير جعجع؟ وما حقيقة الشائعات عن مرضه؟

أعلنت الاعلامية ريما نجيم خلال برنامجها الاذاعي الصباحي “يا ريما” أن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع بصحة جيدة.

وقالت نجيم: “انتشرت بعض المخاوف على صحة جعجع، وبما أنه لم يصدر عن حزب القوات اللبنانية أي بيان عن مكان تواجده، وهو خارج لبنان منذ فترة برفقة عقيلته النائبة ستريدا جعجع، سألنا الجهات المعنية مساء والتي أكدت أنه بصحة جيدة”. وأضافت: “الحمدالله ما بو شي.. عن جدّ بعيد الشر”.

وكانت تقارير اعلامية قد أشارت الى أن جعجع يعاني من ازمة صحّية، استدعت سفره الى الولايات المتّحدة، تحديداً الى مستشفى جورج واشنطن، قبل أن ينتقل الى مستشفى آخر متخصص بمعالجة الأمراض الصعبة التي تصيب الجهاز الهضمي.

المصدر: لبنان24