الحريري من كليمنصو: الأسبوع المقبل سأحسم خياري!

أكد رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ في تصريح له بعد لقائه رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” النائب السابق ​وليد جنبلاط​ في كليمنصو إلى “أنني أتيت عند جنبلاط بجولة تشاور، حيث التقيت يوم أمس رئيس مجلس النواب نبيه بري وسألتقي السياسيين في الايام القادمة وهناك أمور ايجابية تتبلور بشأن الحكومة والاسبوع المقبل سأحسم الموضوع”.

وأشار إلى أن “موضوع الحقائب لم يكن مطروحا فقط خلال الزياة بل هناك أمور كثيرة جرت في البلاد وتم التهجم علينا وعلى جنبلاط ونرص صفوفنا وبالنسبة للحكومة هناك أمور تحدث لن أتحدث بها كي لا “تتخرب”، لافتاً إلى أنه “لا موصفات جديدة في الحكومة، فنحن نريد حكومة وحدة وطنية للجميع نستعيد بها ثقة المواطن ونعمل من خلالها للمواطن اللبناني وهناك أمور تتطور وعلينا وضع خلافاتنا جانبيا والتي تؤثر علينا خاصة امام الواقع القتصادي وعلى الجميع أن يتواضع”.

ولفت الى “اننا لسنا في حالة مواجهة مع احد والخلافات الاقليمية داخل البلاد والحكومة لن توقف العمل من أجل مصلحة المواطن اللبناني وكرئيس حكومة مكلف أقوم بمشاورات والاسبوع المقبل سأحسم قراري بشان الحكومة”.

المصدر: ليبانون ديبايت