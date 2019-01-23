بالفيديو.. تصريح لباسيل يثير “بلبلة”

قال وزير الخارجية جبران باسيل في مقابلة مع شبكة الـ”سي أن أن” الأميركية: “ربما علينا أن نعلّم واشنطن ولندن كيف تديران بلدا من دون ميزانية، لأنّ لبنان اعتاد على أيّ وضع صعب، وأظن أنّنا سنكون قادرين قريباً على تأليف حكومة للخروج من هذا الوضع”.

وقال باسيل: لا يمكن وصف الوضع الاقتصادي في لبنان بالسيّء، وأشار إلى أنّ قطر مستثمر جيّد في لبنان، داعياً “الآخرين” إلى حذو حذوها والاستثمار فيه.

وأضاف: لا أحد في العالم يقبل بأن يكون لبنان منهاراً، وبلدنا “يمتص” الأزمات الإقليمية، ولديه القدرة على التعامل معها.

وشدد على أن “إسرائيل تنتهك سيادة لبنان يومياً”، مشيراً الى “أننا نريد سلاماً واستقراراً على حدودنا، والقرار 1701 تمّ وضعه لهذا الهدف، وعلى إسرائيل الكف عن تهديد الدول الأخرى”.

يشار الى أن تصريح باسيل بشأن واشنطن ولندن أثار موجة من ردود الفعل السلبية والإيجابية على مواقع التواصل الإجتماعي.

المصدر: ليبانون ديبايت