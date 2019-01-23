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أخبار لبنان

بالفيديو.. تصريح لباسيل يثير “بلبلة”

المصدر: وكالات 0

قال وزير الخارجية جبران باسيل في مقابلة مع شبكة الـ”سي أن أن” الأميركية: “ربما علينا أن نعلّم واشنطن ولندن كيف تديران بلدا من دون ميزانية، لأنّ لبنان اعتاد على أيّ وضع صعب، وأظن أنّنا سنكون قادرين قريباً على تأليف حكومة للخروج من هذا الوضع”.

وقال باسيل: لا يمكن وصف الوضع الاقتصادي في لبنان بالسيّء، وأشار إلى أنّ قطر مستثمر جيّد في لبنان، داعياً “الآخرين” إلى حذو حذوها والاستثمار فيه.

وأضاف: لا أحد في العالم يقبل بأن يكون لبنان منهاراً، وبلدنا “يمتص” الأزمات الإقليمية، ولديه القدرة على التعامل معها.

وشدد على أن “إسرائيل تنتهك سيادة لبنان يومياً”، مشيراً الى “أننا نريد سلاماً واستقراراً على حدودنا، والقرار 1701 تمّ وضعه لهذا الهدف، وعلى إسرائيل الكف عن تهديد الدول الأخرى”.

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يشار الى أن تصريح باسيل بشأن واشنطن ولندن أثار موجة من ردود الفعل السلبية والإيجابية على مواقع التواصل الإجتماعي.

المصدر: ليبانون ديبايت

Gebran Bassil on "Connect the World"

“The world cannot allow to have a Lebanon that is collapsing.” Lebanon's Foreign Minister Gebran Bassil talks about border tensions, a struggling economy and why forming a government is taking so long.

Posted by CNN Connect the World on Tuesday, 22 January 2019
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