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أخبار لبنان

بعد اجتماع حول المطار.. هذا ما أكّده فنيانوس

المصدر: وكالات 0

أشار وزير الأشغال العامة في حكومة تصريف الاعمال يوسف فنيانوس إلى أنّ “رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري بانتظار التخطيط اللازم لمطار بيروت وسيتفاجأ النّاس بنتيجة الخطوات التحسينيّة التي ستقوّي المطار وسيكون تصنيف لبنان أفضل بكثير من الأيام السابقة”.

وأضاف فنيانوس بعد اجتماع موسّع في بيت الوسط حول المطار: “الحريري كان حازماً لناحية أمن المطار وسلامة الطيران وأنا فوّضت صلاحياتي كاملة لوزير الداخلية واللجنة التي كنتُ أتمنى أن تكون في قصر بعبدا سيرأسها الحريري”.

وأكّد فنيانوس أنّ “الأجهزة الأمنية أكّدت أن المطار لا يُستعمل لأي غرض عسكري باستثناء الجيش اللبناني”.

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