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أخبار لبنان

تحذير: طبقات من الغبار وضباب.. والحرارة ستنخفض بدءاً من هذا اليوم

المصدر: وكالات 0

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة، كما تنشط الرياح مع احتمال ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء وتكون ضباب على المرتفعات خلال الفترة المسائية.

وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء: مشمس ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، ورياح ناشطة ليلا.
الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة، كما تنشط الرياح مع احتمال ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء وتكون ضباب على المرتفعات خلال الفترة المسائية.
الجمعة: قليل الغيوم وانخفاض محدود بدرجات الحرارة.

-الحرارة على الساحل من 9 الى 22 درجة، فوق الجبال من 6 الى 17 درجة، في الارز من -3 الى 10 درجات، في الداخل من 3 الى 19 درجة.

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-كمية المتساقطات:
المنطقة خلال 24 ساعة السنة الماضية المتراكم لغاية اليوم المعدل لغاية اليوم
طرابلس 0,0 ملم 418,9 ملم 805,2 ملم 470,0 ملم
بيروت 0,0 ملم 281,3 ملم 597,8 ملم 464,0 ملم
زحلة 0,0 ملم 267,5 ملم 577,3 ملم 315,0 ملم
صور 0,2 ملم 244,7 ملم 521,1 ملم / ملم

-الرياح السطحية: شمالية شرقية، تتراوح سرعتها بين 10 و25 كلم/س، تتحول إلى جنوبية شرقية ناشطة ليلا.
-الانقشاع: جيد إجمالا.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و60 %
-حال البحر:منخفض الموج حرارة سطح الماء: 17 درجة.
-الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.
-ساعة شروق الشمس: 06,41 ساعة غروب الشمس: 16,59

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