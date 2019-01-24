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بعد حادثة ضرب التمليذ في زغرتا.. وزارة التربية تتحرك!

المصدر: وكالات 0

كلّف وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال، مروان حمادة المدير العام بالإنابة رئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الأشقر متابعة موضوع، أثير في الاعلام، حول تعرض تلميذ للضرب في احدى المدارس الخاصة في زغرتا حيث تم الاتصال بصاحب ومدير المدرسة للاطلاع على حقيقة الامر والوزارة بانتظار رد المدرسة الخطي ورد الاهل بالاضافة لتقرير الطبيب الشرعي حيث يبنى بعده على الشيء مقتضاه القانوني.

وشدد حماده على متابعة الموضوع حتى تبيان الحقيقة.

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