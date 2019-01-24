تحذير الى اللبنانيين.. مياه الشفة غير صالحة للشرب في هذه المناطق

أصدر “المركز الوطني لجودة الدواء والغذاء والماء والمواد الكيميائية” في الجامعة اللبنانية، نتائج تحليل عينات مأخوذة من المياه في عدد من المنازل في البقاعين الأوسط والغربي.

وأظهرت خلاصة التحاليل أن التلوث الجرثومي يطال المياه السطحية والجوفية وشبكات التوزيع، وبالتالي، فإن مياه الشفة التي تصل إلى بيوت المواطنين في تلك المناطق غير صالحة للشرب.

وبحسب المركز، بينت نتائج التحليل الجرثومي لمياه الشرب والاستخدام أن بئرا قرب نبع شمسين تغذي بلدة بر الياس، تخطت البكتيريا فيها الحد الأقصى المسموح به لمياه الشرب بسبب تلوثها بمياه الصرف الصحي.

وفي عينات نبع عين الزرقا في سحمر، الذي يغذي بعض بلدات البقاع الغربي وراشيا، بينت التحاليل وجود تلوث جرثومي، وردت ذلك إلى المشكلة التي تكمن في شبكات التوزيع بسبب خروج المياه نظيفة صالحة للشرب من محطة التكرير وتتلوث قبل وصولها إلى المشتركين.

يذكر ان المركز الوطني لجودة الدواء والغذاء والماء والمواد الكيميائية في الجامعة اللبنانية، الذي يديره الدكتور نزيه بو شاهين، وقع عام 2017 اتفاقية مع وزارة الصحة، وبات مرجعا وطنيا لمعيار الجودة في التحاليل بجهود فريق مؤلف من عدد من الدكاترة والتقنيين من بينهم الدكتور محمد قوبر (رئيس قسم التحليل الجرثومي) والدكتورة فاتنة سليمان (منسقة لجنة الغذاء) وفاطمة زيعور (مسؤولة تقنية) ومريم زينة (فنية تقنية).

وقد نال المركز شهادة آيزو 9001 / 2015 بتنويه مميز بحسب معايير آيزو العالمية من قبل لجنة التدقيق الخارجية التي أثبتت دقة نظام الجودة المحكم في مختبر التحليل الجرثومي لفحص عينات الغذاء والماء للكشف على الملوثات المايكروبيولوجية، ما يحقق أقصى درجات الاطمئنان لجودة نتائج الفحوصات وضمان الأداء العالي لخدمات المركز.