ترمي نفسها أمام السيارات بهدف الانتحار.. اليكم التفاصيل

تمّ توقيف امرأة ذات أصول أفريقية في شاتيلا، يُعتقد انها من الجنسية الاثيوبية بسبب رمي نفسها امام السيارات عن قصد محاولةً الانتحار، وفق ما أفاد مراسل “لبنان 24”.

من جهة أخرى، أدخلت الى مستشفى السيدة نطاق فصيلة زغرتا الاثيوبية Eyerusalem adama milkessa عمرها حوالي 20 سنة، نتيجة تناولها كمية من مادة الجافيل في منزل مخدومها “ح. ج.” في بلدة قرباش نطاق فصيلة زغرتا، في حين أن وضعها الصحي مستقر.



أما في صيدا، فتناولت المدعوة “م. ب.” ( 1995- لبنانية ) دواء بكمية زائدة، ما استدعى نقلها الى مستشفى عسيران.

وفي مغدوشة أدخلت الى مستشفى الراعي المدعوة “م. ز.” ( 2004 – لبنانية) لاقدامها على تناول عدد من حبوب الدواء وذلك في منزل جدتها، ووضعها الصحي مستقر.

المصدر: لبنان24