موقع أونلي ليبانون الإلكتروني

أخبار لبنان

هل كان السيد نصرالله خارج البلاد ؟!

المصدر: وكالات 0

سؤال تحاول الاجهزة الامنية الاسرائيلية الحصول على اجابة حاسمة عليه، بعد حصولها على معلومات حول زيارة قام بها الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الى العاصمة الايرانية.

وعلم موقع Liban8 من مصادر مطلعة ان حملة الشائعات التي اطلقت حول صحة السيد نصرالله كانت تهدف الى “ارباك” حزب الله لدفعه لارتكاب اي “هفوة” تكشف عن حقيقة هذه الزيارة من عدمها، وقد جاء تكثيف الغارات الجوية على مطار دمشق الدولي في اطار معلومات لدى الاسرائيليين عن احتمال وجود نصرالله على متن احدى الطائرات العائدة من طهران.

ووفقا للمعلومات، اربك الإعلان المبكر عن اطلالة السيد على قناة الميادين السبت المقبل، الحسابات الاسرائيلية، وباتت الأجهزة الأمنية الاسرائيلية في حيرة من امرها، هل عاد؟ ام الاعلان مجرد تمويه لتأمين عودته آمنا الى بيروت؟ وفي هذا الإطار، لم تنف، او تؤكد أوساط مقربة من حزب الله الزيارة من عدمها، واشارت الى ان الخوض في مثل هذه المعلومات غير وارد على الاطلاق، ولا ضير في ان يبقى الاسرائيلي مربكا، وعليه الانتظار حتى يوم السبت، ليعرف الخبر اليقين، هذا اذا ما تمكن من ذلك.

المصدر: liban8

إقرأ ايضاً

أمير قطر: لهذا السبب سنشتري سندات حكومية لبنانية

بعد حادثة ضرب التمليذ في زغرتا.. وزارة التربية تتحرك!

قد يعجبك ايضا
أخبار لبنان

تحذير الى اللبنانيين.. مياه الشفة غير صالحة للشرب في هذه المناطق

أخبار لبنان

اليونيفيل تعلّق على الخروقات الإسرائيلية للبنان

أخبار لبنان

مياه بيروت وجبل لبنان: قطع المياه عن بعض مناطق التوزيع بسبب الاشغال

أخبار لبنان

مأزق مالي نهاية الشهر ورواتب الموظفين على المحك ؟!