عواصف رملية وسيول في الدول العربية.. وفي لبنان طقس غير مستقر

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على “فيسبوك” ان بلدان الشرق الأوسط لم تكتفِ بثورة “المرتفع شبه مداري”، بل سيعقبها نشاط في “منخفض البحر الأحمر” فوق جنوب ليبيا ومصر، ما يؤدي الى فروقات قوية في الضغوط الجوية بين بحر العرب والبحر الأحمر، سينتج عنها عواصف رملية في مصر والمملكة السعودية تترافق مع منخفضات جوية مدارية عالية الفعالية ستضرب شمال المملكة والعراق وتنحرف نحو الكويت في اليومين المقبلَين مع سرعة رياح تلامس 90 كلم في الساعة في الصحاري، يقابل هذا الوضع حالة عدم استقرار في لبنان وغرب سوريا وفلسطين اعتباراً من فجر الإثنين، مع احتمال لاجواء مغبرّة.

بالمقابل، يسيطر المنخفض الإيسلاندي على غرب اوروبا وتصل قيمه المتدنية نحو اليونان والبحر المتوسط الذي سيمتلئ بكميات كبيرة من الرطوبة، ستشكل سلسلة من المنخفضات الجوية، من المنتظر ان تطال الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأسبوع المقبل، مع تدني بدرجات الحرارة.

طقس يوم السبت: مشمس قليل الغيوم مع استقرار بدرجات الحرارة التي ستسجّل:

على الساحل: 22/16.

على الجبال 1200متر: 17/5

في البقاع: 18/5

الضغط الجوّي: 1010hpa

الرطوبة: 50 الى 60% مع اجواء مغبرّة بنسبة 55%

الرياح: شرقية الى جنوبية شرقية سرعتها بين 35 و 55 كم في الساعة، تنقلب غربية مساءً.