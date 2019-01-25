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في حال تمتلك معلومات عن هذه السيّارة وسائقها.. تواصل مع قوى الأمن

المصدر: وكالات 0

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة بياناً جاء فيه التالي: “حوالي الساعة 17.12 من تاريخ 25/11/2018 تعرّضت السيّدة ن. س. لحادث صدم من قبل سيّارة نوع “كارافان” (CARAVANE) لون نبيذي مجهولة السائق وباقي المواصفات، وذلك في الضاحية الجنوبية – محلّة الصفير – الشارع العام مقابل “أفران الأمراء”، ما أدّى إلى وفاتها.

لذلك وبناءً على إشارة القضاء المختص، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ممن لديهم أيّ معلومة عن السيّارة الصادمة أو عن سائقها، الإتصال بمفرزة سير بعبدا في وحدة الدرك الإقليمي على أحد الأرقام التالية: 921115/05 922173/05 243667/70 ، علماً بأن كل مواطن يدلي بأي معلومة يبقى اسمه طيّ الكتمان وفقاً للقانون”.

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