معلومات جديدة حول انتحار لبناني بسبب لعبة “PUBG”

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، خبراً ومفاده إقدام اللبناني م.ب (19 عاماً)، على الانتحار داخل شقة والديه في ساقية الجنزير نطاق فصيلة الروشة، بسبب تأثره بلعبة “PUBG”، وتقمصه لشخصياتها.

وكان قد عثر يوم الثلاثاء، على الشاب مشنوقاً، بواسطة حبل معلق بقسطل حديد قرب حمام المنزل، وتمّ نقله على الفور إلى مستشفى الجامعة الاميركية، حيث فارق الحياة.



مصادر أمنية أكّدت من جهتها لـ”رادار سكوب”، أنّ التحقيقات في حادثة الانتحار ما زالت مستمرة، واستبعدت المصادر أن تكون اللعبة هي السبب، معلّقة “في الوقت الراهن كل ما يشاع لا يتعدى الشائعات والمعلومات المغلوطة”.

بالمقابل أكّد مهندس البرمجيات “محمود الحمصي” في حديثه لـ “رادار سكوب”، أنّ اللعبة بتفاصيلها وهندستها خالية من اية اوامر بالانتحار أو قتل الآخر في العالم الحقيقي والهدف منها فقط هو المُتعة.