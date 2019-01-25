“ويك أند” مشمش بامتياز… استفيدوا منه!

يسيطر جو مستقر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى ليل الأحد حيث يتأثر بمنخفض جوي متمركز حاليا فوق ايطاليا مما يؤدي الى طقس متقلب وماطرأحيانا.

ويكون الجو غداً صاف اجمالا مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة كما تنشط الرياح أحيانا وتؤدي إلى ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء، على أن يتحول الأحد الى قليل الغيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة ورياح ناشطة، يتحول مساء الى غائم مع ضباب على المرتفعات، وتتساقط أمطار متفرقة خلال الليل وثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق.



وتتراوح الحرارة على الساحل من 9 الى 24 درجة، فوق الجبال من 7 الى 19 درجة، في الارز من -3 الى 10 درجات، في الداخل من 6 الى 19 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية الى شمالية غربية، سرعتها بين 10 و30 كم/س.

-الانقشاع: جيد إجمالا، يسوء صباحا على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و70%.

-حال البحر: مائج الى منخفض الموج رارة سطح الماء: 17 درجة.

-الضغط الجوي: 763 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 06,39 ساعة غروب الشمس: 17,02