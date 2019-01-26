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التيار يُمهل الحريري أسبوعا.. وإلا

المصدر: لبنان 24 0

أفادت معلومات لـ”لبنان 24″ أن “لقاءات وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل متواصلة في باريس مع رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري، فيما خطوطه مفتوحة مع المعنيين بالشأن الحكومي للتوصل الى حل للتأليف على قاعدة عدالة التمثيل والتنازلات المتبادلة”.

وأشار مصدر مطلع الى ان “الأفكار الخمس التي طرحها لا تزال قيد النقاش لاعتماد احداها، في انتظار الاجوبة والحسم من قبل الحريري الذي لم ينتهِ بعد بالكامل من موضوع الحقائب”.

وقال: “المهم الانتهاء والحسم هذا الاسبوع، والّا فالتيار ورئيسه لن يبقوا ساكتين، وصابرين بعد كل ما تحملوه من اجل تسهيل التأليف”.م

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