الطقس يتحوّل بهذا الموعد: منخفض جوي ايطالي آت.. برق ورعد وثلوج!

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا الأحد قليل الغيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة ورياح ناشطة، يتحول مساء الى غائم مع ضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة خلال الليل وثلوج على ارتفاع 1500م. وما فوق وينحدر مستوى تساقطها فجرا لتلامس 1200م.

الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى ليل يوم الأحد حيث يتأثر بمنخفض جوي متمركز حاليا فوق ايطاليا مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحيانا.

الطقس المتوقع في لبنان: اليوم السبت: صاف اجمالا مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة كما تنشط الرياح أحيانا وتؤدي إلى ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء. يوم غد الأحد: قليل الغيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة ورياح ناشطة، يتحول مساء الى غائم مع ضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة خلال الليل وثلوج على ارتفاع 1500م. وما فوق وينحدر مستوى تساقطها فجرا لتلامس 1200م.





الإثنين: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 م. وما فوق.