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أخبار لبنان

المجلس الوطني للاعلام: للامتناع عن بث أخبار تخدم الحرب النفسية للعدو ضدّ لبنان

المصدر: الوكالة الوطنية 0

طلب “المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع”، من جميع المؤسسات الإعلامية المرخصة الامتناع عن بث أي أخبار او مواد إعلامية، تخدم الحرب النفسية التي يشنها العدو الصهيوني ضد لبنان”.

وأشار المجلس الى أنه “لمس في بعض التقارير والأخبار التي تناقلتها بعض المؤسسات الإذاعية والتلفزيونية المرخصة مواد تهويلية تخدم محاولات العدو المتكررة للتأثير على معنويات الشعب اللبناني والتهديد بشن حروب جديدة ما يفرض على جميع الزميلات والزملاء المحررين ومدراء الأخبار والبرامج السياسية التدقيق في المعلومات والنصوص لعدم الوقوع في الفخ الصهيوني”.

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