الموت خطف وافي وخضر ونسرين وجرجس.. والعناية الإلهية أنقذت إبنة الـ5 سنوات!

لبسَ لبنان الأسود من جنوبه إلى بقاعه، حتّى عاليه أمس الأحد، فقد سقط 4 قتلى بحوادث سير أحدها ذهب ضحيتها إبن كفرشوبا “وافي” على طريق الناعمة.



فيما أودى حادث صدم بحياة رجل على أوتوستراد الفرزل، كذلك قضى خضر أبو فراج وزوجته نسرين تابت أبو فراج

من بعلشميه في حادث سير وقع على جسر القاضي بين قضاءي الشوف وعاليه، إلا أنّ العناية الإلهية أنقذت طفلتهما البالغة من العمر خمس سنوات والتي جرى نقلها الى المستشفى لتلقي العلاج.

ويُصلى على جثماني الزوجين عند الساعة الثانية عشرة اليوم الإثنين في بيت بعلشميه العام وتقبل التعازي يومي الثلاثاء والأربعاء من الساعة الثالثة بعد الظهر حتى الساعة السادسة مساءً في بيت بعلشمية العام.