انذار غربي وراء اطلالة نصرالله

تشير مصادر في حزب الله أن الاطلالة التلفزيونية للامين العام لحزب السيد حسن نصرالله لم تكن مقررة، لأن السيد سيتحدث في شهر شباط المقبل وفي اكثر من مناسبة، الا أن الرسائل التي وصلت الى قيادة الحزب ولا سيما من الجانبين الفرنسي والروسي دفعت بنصرالله الى اجراء هذا الحوار الشامل.

وتحوي هذه الرسائل على تهديدات بحرب اسرائيلية في الربيع المقبل على لبنان وقد أبلغ نتنياهو الروس والاميركيين بهذه الخطوة “المُغطاة” اميركياً، على أن تكون محدودة وتساعده في الانتخابات المقبلة.

وعليه قرر السيد الاطلالة عبر قناة فضائية ليخصص الجزء الاكبر من الحديث للاسرائيلي والاميركي وكل الدول الداعمة لأي حرب مقبلة، في المقابل ترك للشأن الداخلي اللبناني دقائق معدودة لأن ما يحصل على المستوى الحكومي وغيره لا يعطيه الحزب في هذه المرحلة الاولوية.