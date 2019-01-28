في الكسليك: حريق “منتصف الليل” تحوّل لمأساة.. الطفل “ديفيد” ودّع الحياة

في حريق كبير تطور الى مأساة على إحدى العائلات في الكسليك، توفي الطفل ديفيد خليل سلامة (3 سنوات) فيما أصيبت شقيقه فرح (8 سنوات) ووالدتهما، بسبب حريق إندلع عند منتصف الليل في داخل شقتهم الكائنة في الطبقة السفلية في مبنى سكني في الكسليك، ما أدى إلى إصابة ديفيد وفرح ووالدتهما بحروق بليغة.

وسارعت إلى المكان فرق الإطفاء في مركز الدفاع المدني في جونية التي عملت على إخماد الحريق، الذي أتى على أثاث المنزل، ونقل المصابين إلى مستشفى السان لويس في جونية، حيث أدخلوا إلى غرفة العناية الفائقة، لكن الطفل ديفيد توفي لاحقا متأثرا بحروقه البليغة، وبوشرت التحقيقات لمعرفة ملابسات الحريق.