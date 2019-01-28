مخرج مسرحي يسكر ويستفيق بسجن الريحانية

إنّه أحد المخرجين المسرحين الشبان الذي أخرج وكتب سيناريو مسرحية عرضت على أحد مسارح بيروت في الربيع الماضي. هو “م.د” الذي مثل أمام المحكمة العسكرية برئاسة العميد حسين عبدالله.

يسأل العميد المدعى عليه العشريني عن سبب وصوله الى المحكمة فيجيب: “كنت أنهيت عرض مسرحيتي في منطقة الحمرا، شربت وسكرت بعد العرض، وغادرت مع عدد من أصدقائي. وصلنا الى احد الحواجز العسكرية فطلب مني العنصر أوراقي الثبوتية، فأخبرته أنّها ليست بحوزتي لكنّ منزلي قريب ولم أعد أذكر التفاصيل، ولم استيقظ من السكر إلّا وأنا في سجن الريحانية”.

سأل الرئيس المخرج: “هل شربت شيئاً قبل حضورك الى المحكمة؟ تبدو عليك علامات التعب”؟، فردّ الشاب: “أبدا، أنا مصحصح وسوبر فوكس”، ليوضح أيضاً أنه طالب جامعي في قسم السينما والتلفزيون وتختتم المحاكمة بطلبه البراءة.