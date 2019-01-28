منع مرور السير على طريق خلدة-الأوزاعي باتجاه بيروت

صـدر عـن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

الحاقاً لبلاغنا المتعلق بحصول انخساف للمُعبّد على المسلك الشرقي لطريق الاوزاعي امام المدرسة الرسمية، ادى الى احداث حفرة عميقة بقطر /٣/ أمتار تقريبا.

وقد باشرت الورش الفنية العمل على اصلاحها، حفاظا على السلامة العامة.

ستؤدي هذه الاعمال الى منع مرور السير بشكل كلّي على طريق خلدة / الاوزاعي باتجاه بيروت، وتحويله الى أنفاق المطار الشويفات، وذلك من الساعة ٦.٠٠ من تاريخ ٢٨/١/٢٠١٩ ولحين الانتهاء.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، وعدم سلوك الطريق المذكورة، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.