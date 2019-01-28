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موقع مطار بيروت يتعرّض للقرصنة.. والهاكرز نشروا رسالة “ثأر”!

المصدر: لبنان 24 0

تعرّض الموقع الالكتروني لمطار رفيق الحريري الدولي للقرصنة من قبل مجموعة أطلقت على نفسها إسم “جنود الثورة السورية”.

وقد لاحظ بعض زوار الموقع صباح الإثنين أنّه لا يمكنهم الولوج اليه.

ولفت الهاكرز إلى أنّ عملية القرصنة أتت ثأرًا للطفل السوري أحمد الزعبي، الذي تحوّلت قضية وفاته إلى قضية رأي عام بعد ملاحقته من قبل عناصر بلدية أمن بيروت.

ونشر الهاكرز رسالة قالوا إنها موجهة الى كل من قام بالاعتداء على اللاجئين السوريين وكل من قام بتبرير تلك العمليات الوحشية، وأرفقوها بوسم #قتلالأطفالجريمةلاتغتفر.

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ولاحقاً، أكد المدير العام للطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي المهندس محمد شهاب الدين ان “الموقع الرسمي للمديرية في المطار لم يتعرض لأي خرق أو هجوم الكتروني”، لكنه أشار الى أن “موقع مطار بيروت الدولي تعرض للقرصنة الليلة الماضية وقد سارعت المديرية للاتصال بالشركة المعنية، وتتم معالجة الأمر”.

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