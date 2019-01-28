هذا البلد طلب من إسرائيل عدم توجيه ضربة عسكرية للبنان!

قالت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، إنّ فرنسا طلبت من تل أبيب أن لا تستعجل في القيام بأي هجوم ضد لبنان، قبل تشكيل الحكومة اللبنانية القادمة.

وذكرت الصحيفة أنّ وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان، طلب من الرئيس الاسرائيلي رؤوفين ريفلين خلال زيارته فرنسا الأسبوع الماضي، أن لا تتعجل تل أبيب في توجيه ضربة عسكرية للبنان.

ونقلت عن لودريان، أنّ هذا الطلب قُدّم للرئيس الإسرائيلي عقب تهديداته للبنان ولـ”حزب الله”، حيث حمّل السلطات اللبنانية المسؤولية عن تسليح “حزب الله”، وأن تل أبيب لا تفرّق بين الحزب والحكومة.

وزعمت “معاريف” نقلاً عن لودريان، أنّ فرنسا توقفت أخيراً عن تقديم المساعدات للجيش اللبناني، كذلك الغى الرئيس إيمانويل ماكرون زيارته التي كانت مقررة إلى لبنان الشهر المقبل. قائلاً: “نحن ندين بشدة شحنات الأسلحة من إيران إلى الجناح العسكري لحزب الله”.

وأضاف: “لن يكون هناك شيء أسوأ من تجديد قدرات إيران النووية، وقد يشجع ذلك بعض القوى المعارضة للاتفاق على استغلال ذلك والعودة إلى منطق انتشار الأسلحة النووية لتحسين وضعها السياسي”. وأشار إلى أنّ فرنسا طالبت إيران بأن توقف “نشاطها لزعزعة استقرار المنطقة برمتها بطريقة يمكن أن تعرّض أمن إسرائيل للخطر”.