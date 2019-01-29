استمتعوا بحرارة الشمس.. الطقس سيتحوّل في هذا اليوم والامطار عائدة!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، كما تنشط الرياح أحيانا خاصة جنوب البلاد، يتحول مساء الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واحتمال تساقط أمطار محلية خفيفة خاصة في شمال البلاد. وجاء في النشرة الآتي:



-الحالة العامة: يستقر الطقس تدريجيا على الحوض الشرقي للمتوسط بدءا من صباح اليوم الثلاثاء.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئيا مع أمطار محلية في أقصى الشمال خلال الفترة الصباحية، ترتفع درجات الحرارة خلال النهار كما يتشكل الضباب على المرتفعات خلال الفترة المسائية.

الأربعاء: قليل الغيوم وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، كما تنشط الرياح أحيانا خاصة جنوب البلاد، يتحول مساء الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واحتمال تساقط أمطار محلية خفيفة خاصة شمال البلاد.

الخميس: قليل الغيوم إجمالا وانخفاض محدود بدرجات الحرارة.

-الحرارة على الساحل من 11 الى 20 درجة، فوق الجبال من 5 الى 13 درجة، في الارز من -3 الى 7 درجات، في الداخل من 6 الى 14 درجة.

-كمية المتساقطات

المنطقة خلال 24 ساعة السنة الماضية المتراكم لغاية اليوم المعدل لغاية اليوم

طرابلس 1,0 ملم 459,3 ملم 809,2 ملم 508,0 ملم

بيروت 12,6 ملم 324,3 ملم 610,4 ملم 505,0 ملم

زحلة 12,0 ملم 304,3 ملم 589,3 ملم 338,0 ملم

صور 7,0 ملم / ملم 534,9 ملم / ملم

-الرياح السطحية: جنوبية غربية سرعتها بين 10 و 35 كلم/س.

-الانقشاع: جيد الى متوسط.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 75%

-حال البحر: هادىء رارة سطح الماء:17 درجة.

-الضغط الجوي: 767 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس:06,37 ساعة غروب الشمس: 17,06