الحرارة في أميركا وكندا ستلامس 60 تحت الصفر.. وطقس متقلب في لبنان

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على “فيسبوك” ان المنخفض الإيسلاندي يغذّي جنوب اوروبا والبحر المتوسّط برطوبة عالية ومنخفضات جوية متتالية تسلك خطها نحو الحوض الشرقي للبحر المتوسّط فتصطدم بالمرتفع شبه المداري، المسيطر على شبه الجزيرة العربية والأردن، والتي ارتفعت قيم ضغطه الى 1021hpa، ما يؤدي الى انحرافها نحو جنوب تركيا، لكن سيبقى وضع لبنان وسوريا تحت تأثير حالات عدم استقرار خلال هذا الأسبوع يتخللها تساقطاً للأمطار المحلية الساحلية.

من جهة أخرى، تنتظر القارة الأميركية الشمالية اجواء قطبية سوف تسجّل ارقاماً قياسية بتدني درجات الحرارة، الأمر الذي ينذر باقتراب العصر نصف جليدي على الأرض فمن المنتظر ان تلامس درجات الحرارة -60 تحت الصفر بين كندا واميركا، وقد حذّرت الأرصاد الجوية بأن هذا الأسبوع سيكون الأسوأ في الأعوام الأخيرة.

طقس لبنان ليوم الثلاثاء: مشمس الى غائم جزئياً مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة التي ستسجل

على الساحل: 22/14.

على الجبال 1200متر: 14/5

في البقاع: 16/5

الضغط الجوّي: 1014hpa

الرطوبة: 70%

الرياح: جنوبية غربية، الى غربية، تنقلب جنوبية شرقية مساء سرعتها 20كلم في الساعة.