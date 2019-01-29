الموظفون توقفوا عن العمل.. قناة “المستقبل” للبيع؟

أفادت صحيفة “الأخبار” ان مراسلي ومصوري ومعدّي برامج في تلفزيون المستقبل، توقفوا منذ أيام، عن العمل، بعدَما تقاضوا نصف راتب عن الشهر الماضي. وبعدما هددوا بالتغيب عن العمل، هدّدهم المدير العام للتلفزيون، رمزي الجبيلي، باتخاذ إجراءات صارمة بحق كل موظف لا يحضر إلى ممارسة عمله كالمعتاد. واضطرهم التهديد إلى تجميد قرارهم، في انتظار عودة الرئيس سعد الحريري من الخارج.



وبحسب الصحيفة، عقد الجبيلي منذ أيام اجتماعاً مع الموظفين، وطلب اليهم إعداد ورقة تتضمن كل مطالبهم لكي يرفعها الى الحريري، ملمّحاً أمامهم الى أن “الامور ستتحسن، لأن هناك جهة يمكن أن تشتري القناة في الأشهر المقبلة”.