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توقيف “بطَليْ” فيديو السان تيريز.. في سوريا!

المصدر: الأخبار 0

ورد في صحيفة “الأخبار”: بعد تنفيذ عملية اختطاف مواطن من منطقة السان تيريز ـــ الحدت في الرابع من الشهر الجاري، وانتشار فيديو يصوّر عملية الخطف على نطاق واسع، فرّ المشتبه فيهما بتنفيذ الجريمة، “فؤاد ح.” و”حسان. ح” إلى الأراضي السورية هرباً من الملاحقة القضائية، بعدما تبين أنهما ضالعان في عمليات نصب واحتيال بمئات آلاف الدولارات.

وذكرت مصادر أمنية أنّ قوات الأمن السوري أوقفت الشابين اللبنانيين لكونهما مطلوبين لديها أيضاً بجرم الاحتيال على رجل أعمال سوري وسلبه مبلغاً مالياً ضخماً.

وتشير مصادر معنية إلى أن استعادتهما بحاجة إلى طلب استرداد رسمي من القضاء اللبناني، تحيله وزارة العدل اللبنانية على نظيرتها السورية.

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