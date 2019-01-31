الحريري: سنبدأ بالعمل للنهوض بالبلد ونفتح صفحة جديدة

قال رئيس الحكومة، أمام حشود أمّت بيت الوسط لتقديم التهاني لمناسبة تأليف الحكومة الجديدة: “بداية أودّ أن أشكر الجميع وأن أبارك لكم وللبنان وللبنانيين. هذه الحكومة لن تكون حكومة كلام بل عمل إن شاء الله، وأود أن أشكر كتلة المستقبل وكل الذين دعمونا من كل المناطق، من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب وعكار وصيدا وبيروت التي تحتضننا واحتضنت الرئيس الشهيد رفيق الحريري. كانت هناك بعض العراقيل لتشكيل الحكومة، أمّا اليوم وبعد التشكيل، فسنضع كل ذلك خلفنا ونبدأ بالعمل لنتمكن من النهوض بالبلد ونفتح صفحة جديدة”.



بعد ذلك توجّه الحريري ووزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن الى ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري في وسط بيروت قرب مسجد محمد الامين، وقرآ الفاتحة عن روحه وعن ارواح الشهداء الذين سقطوا معه.