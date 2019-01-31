“العصر نصف الجليدي” يسيطر.. وطقس النصف الثاني من شباط يحضر المفاجأة

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على “فيسبوك” ان الأمر أصبح واضحاً الشمس في مرحلة الهدوء (Solar Minimum )، والكلف الشمسي انخفض الى 185 وسيصل في العام 2020 الى 170 بقعة شمسية بحسب الدراسات التي اجرتها الناسا حول الشمس، الأمر الذي ينذر بسيطرة العصر نصف الجليدي على الأرض بقسميها الشمالي والجنوبي، هذه الدورة التي تتكرر كل 120 عاماً تقريباً، قد حان اوانها، وآخر عصر نصف جليدي ضرب الأرض كان خلال الأعوام 1880/1900.



وما حصل في الفترات الأخيرة من ثوران للقطب الشمالي وهبوب الرياح الجليدية نحو القارات الثلاثة وتدني درجات الحرارة لتلامس -50 و -65 تحت الصفر بين كندا واميركا وروسيا، خير دليل على صحة دراسات الناسا بأن Mini Ice Age، سيرسل انذارته في الأعوام 2018 و 2019 ليبدأ تأثيره الفعلي سنة 2020 ويمتد الى 2035، بحيث ستعاني الأرض بقسمها الشمالي في فصل الشتاء من الجليد والعواصف الثلجية المتواصلة التي ستشكل خطراً على الزراعة والملاحة الجوية، كذلك القسم الجنوبي حين تكون استراليا وجنوب افريقيا واميركا الجنوبية في فصل الشتاء.

موجات قطبية تجتاح القارة الأميركية الشمالية وروسيا وستنتقل في القسم الثاني من شباط نحو اوروبا وشمال افريقيا والشرق الأوسط، بدون ان تشهد اي مقاومة فعّالة من المناطق المدارية بسبب تراجع النشاط الشمسي فتكثر النزولات القطبية الباردة، على امل ان تتزامن مع وصول المنخفضات الجوية، لكي يتكرر سيناريو العواصف الثلجية،

فاحذروا غدر شباط لأن الانذارات القطبية ستغير مقولات الأجداد، بخاصة في السنوات المقبلة، ولن تعود رائحة الصيف فيه.

هذا وتستمر حالة عدم الاستقرار في لبنان وغرب سوريا خلال يوم غد الجمعة بخاصة في المناطق الشمالية وفوق الجبال الغربية التي ستشهد بعض الأمطار مع تساقط للثلوج على الجبال 1700 متر وما فوق، الى ان يستقر الطقس لمدة اسبوع تقريباً بسبب اقتراب المرتفع السيبيري نحو العراق ونشاط الشبه مداري الدافئ فوق الشرق الأوسط، لكن مفاجأة شباط قد تكون في القسم الثاني منه مع انتقال الإيسلاندي من كندا وشرق اميركا ليستقر فوق وسط اوروبا.

طقس لبنان ليوم الجمعة: غائم جزئياً مع امطار محلية وسيكون مشمساً بنسبة 60%

تسجّل الحرارة على الساحل: 19/14

على الجبال 1200متر: 14/4

في البقاع: 13/4

الضغط الجوّي: 1020hpa

الرطوبة: 65%

الرياح: جنوبية غربية سرعتها 35 كلم في الساعة تنشط في الشمال لتلامس 40 كلم في الساعة.