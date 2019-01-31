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الى اللبنانيين.. تعميم ​هام من مصرف لبنان بشأن القروض السكنية وغير السكنية

المصدر: وكالات 0

أصدر مصرف لبنان تعميما بشأن القروض المدعومة السكنية وغير السكنية التي تشمل القروض الانتاجية والتعليمية والـmicro credits وقرض المغترب وغيرها، ويشير التعميم الى عدم تجاوز مجموع القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية من المصارف كافة مبلغ 790 مليار ليرة لبنانية مقسمة كما التالي:

-مبلغ 490 مليار ليرة لبنانية في ما خص القروض السكنية الممنوحة وفقا لأحكام “المقطع الثالث عشر” من هذه المادة والمحددة في اللوائح النهائية المبلغة من مصرف لبنان والتي تتوفر فيها خصائص معينة.

-مبلغ 300 مليار ليرة في ما خص القروض السكنية التي تمنح عام 2019 .

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