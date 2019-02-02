حضروا أغراض الـ”picnic”.. هكذا سيكون الطقس بالأيام!

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا الأحد صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة. وجاء في النشرة الآتي:

الحال العامة: منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى طقس مستقر ودافىء نسبيا خلال الأيام القادمة.

الطقس المتوقع في لبنان: اليوم السبت: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات خاصة خلال الفترة الصباحية وارتفاع محدود بدرجات الحرارة على الجبال والداخل وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل، كما يبقى خطر تكون الجليد على الطرقات التي تعلو عن 1600 متر وما فوق خلال الليل. يوم غد الأحد صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة. الإثنين: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة.

درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 11 الى 21 درجة، فوق الجبال من 6 الى 16 درجة، في الأرز من -درجة الى 5 درجات، في الداخل من 6 الى 16 درجة.

الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و30 كم/س.

الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و70%

حال البحر: منخفض ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 17°م.

الضغط الجوي: 1023HPA أي ما يعادل: 767 ملم زئبق

ساعة شروق الشمس: 35:06 ساعة غروب الشمس: 9.:17.