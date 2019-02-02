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فيديو مثير للجدل: جوزيف أبو فاضل ينتقد تعيين 4 وزيرات: “ما فيك تفلت بالحكي”

المصدر: لبنان 24 0

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مثيراً للجدل للصحافي جوزيف أبو فاضل أثناء إطلالته على “LBCI” مع الإعلامي مالك الشريف.

وظهر أبو فاضل في الفيديو وهو ينتقد تعيين 4 وزيرات في الحكومة، إذ قال: “هني برتبوا وبرطبوا الجوّ…عرفت كيف؟ يعني شو بدو يقعد يحكي الواحد قدام مرة؟ ما فيك تحكي…اذا بدك تفلت حكي ما فيكّ اذا بدك تحكي كلام خارج عن المألوف ما فيك!”. وهنا تدخل الشريف وسأله: “رح يضبوا مجلس الوزراء يعني؟”، فأجاب أبو فاضل بالقول:”لازم يضبضبو! على كل وحدة منن انو تضب 8 وزرا 7 وزرا بيمشي الحال.. ايه سبع وزرا.. سبعة بأربعة؟”!.

وانتقد الناشطون طريقة تعاطي أبو فاضل مع تعيين كل من ريا الحسن وفيوليت الصفدي وندى بستاني ومي شدياق وزيرات في الحكومة الجديدة، ووصفوها بالمسيئة.

يُشار إلى أنّ هذه ليست المرة الأولى التي يسيء بها أبو فاضل للمرأة، إذ سبق أن قال: “أنا ضد أن تعطي الأم لأولادها الجنسية اللبنانية، كي لا يتغير وجه لبنان، ويصبح هناك أكثرية ديموغرافية على حساب لبنانيين آخرين فلتعطهم جنسية زوجها أو ترحل وأولادها إلى بلاده أما أسطوانة إعطاء المرأة الجنسية اللبنانية لأولادها فهذه سقطت للأبد لا توطين ولا تجنيس..!!!”.

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