لمن يسلك تقاطع الحايك في سن الفيل.. إقرأ هذا الخبر!

صــــدر عــــن المديريــة العامــــة لقـــوى الامـــن الداخلـــي ـ شعبـــة العلاقــات العامـة البــــــلاغ التالـــــي:

“ضمن مشروع تطوير النقل الحضري لمدينة بيروت الكبرى، ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بأعمال تزييح تقاطع الحايك في سن الفيل، وذلك من الساعة 21.00 من تاريخ 04/02/2019 ولغاية الساعة 4.00 من فجر اليوم التالي، ولمدة 3 أيام.



مع الاشارة الى ان هذه الاشغال قد تؤدي الى اقفال مسرب من الطريق امام حركة مرور.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات وارشادات رجال قوى الامن الداخلي، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام”.