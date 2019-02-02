منخفض جوي “مُحاصر” يسبب بلبلة وفوضى.. هكذا سيكون الطقس غداً!

أفاد الأب إيلي خنيصر المتخصص بأحوال الطقس على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “تلاحمت الضغوط الجوّية المرتفعة بين القارات الثلاثة، فالآزوري غطّى غرب اوروبا وشمال افريقيا 1025/1028hpa، والشبه مداري شمل الشرق الأوسط وشبه الجزيرة العربية 1028hpa بينما السيبيري؛ غرب آسيا (موسكو والبحر الأسود 1035hpa)، وسيتخلّل هذا الوضع مرور منخفض جوّي عاصف مشحون برطوبة عالية من المحيط الأطلسي، يتجه من شمال ايطاليا نحو البحر المتوسط فاليونان بقيم ضغط منخفضة تصل مساء يوم الثلاثاء الى 1003hpa، سوف يُحاصر من قبل الضغوط الجوّية المرتفعة، أقربها فعاليةً هو المتمركز فوق سوريا والعراق، اي الشبه مداري الذي ستصل قيمُه الى 1030hpa، ما يسبب هبوباً لرياحٍ شرقيةٍ ستعبر لبنان بسرعة 90 و 100 كلم في الساعة بين الثلاثاء والأربعاء، وهبوباً لرياح شمالية باردة من جنوب ايطاليا نحو صحراء ليبيا بسرعة 110 كلم في الساعة، الأمر الذي سيشكل عاصفة رملية في البلاد، ويُنتظر ان ينحرف تدريجياً نحو اليونان ويستقر بين قبرص ولبنان وغرب سوريا والأردن وفلسطين اعتباراً من منتصف الأسبوع المقبل فتنقلب الرياح الى جنوبية غربية باردة.



امّا طقس يوم الأحد، فمن المنتظر ان يشهد كل من لبنان وسوريا والأردن وفلسطين طقساً مشمساً مع ارتفاع بدرجات الحرارة بسبب الرياح الجنوبية الشرقية المتجهة من الربع الخالي في السعودية، فتتحوّل نحو الأردن وسوريا وتنقسم فوق لبنان بين جنوبية شرقية في البقاع والجنوب وشرقية في شمال لبنان وسوريا تترافق مع اجواء مغبرة.

الحرارة على الساحل: 21/13

على الجبال 1200متر: 16/6

في البقاع: 16/4

الضغط الجوّي: 1023hpa

الرطوبة: 30 الى 50%

الرياح: جنوبية شرقية الى شرقية سرعتها بين 15 و 20 كلم في الساعة.

مع اقتراب المنخفض الجوي من جنوب غرب قبرص يوم الثلاثاء ستنشط الرياح بخاصة في الجنوب والبقاع والشمال لتلامس 100 كلم في الساعة”.