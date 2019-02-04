استمتعوا بالجو الجميل…. الأمطار عائدة!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المجني ان يكون الجو غدا غائما جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي ومحدود بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة. ابتداء من المساء تنشط الرياح في المناطق الجنوبية الداخلية.

ويكون الجو الأربعاء قليل الغيوم صباحا مع استقرار بدرجات الحرارة والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية كما تنشط الرياح وتشتد أحيانا اعتبارا من فترة الظهر مع ظهور طبقات من الغبار في المناطق الجنوبية. يتحول الجو تدريجيا الى غائم مع توقع تساقط امطار متفرقة.

وتتراوح درجات الحرارة غداّ على الساحل من 8 الى 23 درجة، فوق الجبال من 8 الى 18 درجة، في الارز من 1 الى 11 درجة، في الداخل من 5 الى 21 درجة.