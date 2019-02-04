بعد الحادثة.. هذا ما طلبته قوى الأمن من المواطنين

بتاريخ 29/01/2019، وردت رسالة الى شعبة العلاقات العامة عبر خدمة “بلّغ” على الموقع الإلكتروني العائد للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي”www.isf.gov.lb”، تتضمن شكوى من سيدة سورية مقيمة في المانيا ضد شخص بجرم ابتزاز وتهديد بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي.

نتيجةً للتحريات والمتابعة، تمكّن عناصر مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية ، من تحديد هويّة المدّعى عليه، ويدعى: – ع. ش. (مواليد عام 1994، سوري) وتوقيفه في خلال 24 ساعة بتاريخ 30/01/2019 في محلة بربور – بيروت.

بالتحقيق معه، اعترف انه أقدم على سرقة الحساب الالكتروني العائد للمدعية، واستحصل على صور خاصة بها وأرسلها لشقيقتها، وقام بتهديدها بنشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي بغية الضغط عليها للتواصل معه وتلبية طلباته.

أودع الموقوف القضاء المختص، بناء على إشارته.

إن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تطلب من المواطنين، تغيير الرقم السري (PASSWORD) بشكل دائم لحساباتهم الالكترونية لأنها معرضة للقرصنة، على أن يكون طويلاً ومركباً، وعدم التردّد في الإبلاغ فوراً عن تعرضهم للإبتزاز كي لا يتمادى المبتزون في جرائمهم.