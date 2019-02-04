مفاجأة طقس شباط: الثلاثاء الحرارة فوق معدلاتها.. ولكن الثلوج عائدة!

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على “فيسبوك” ان المرتفع شبه المداري يسيطر على شبه الجزيرة العربية والحوض الشرقي للبحر المتوسط بقيم ضغط مرتفعة تصل الى 1025hpa، يقابلها منخفض جوّي عالي الفعالية فوق ليبيا وتونس وشرق ايطاليا تصل قيمه الى 1004hpa، الأمر الذي سيشكل عاصفة من الدرجة الرابعة وتعتبر الأقوى، وذلك بين غرب تركيا واليونان مساء الثلاثاء بخاصة وأن الرياح ستهب على البلاد من كل الجهات، لأن هذه العاصفة ستكون محاصرة من الضغوط المرتفعة المتمركزة فوق اوروبا وشمال افريقيا والشرق الأوسط، فما تخشاه الجزر اليونانية والسواحل التركية الغربية هو ارتفاع موج البحر الى 6/7 امتار بسبب سرعة الرياح التي ستلامس 120/130 كلم في الساعة.



اذا، ستشتد سرعة الرياح الجنوبية الشرقية بعد ظهر الثلاثاء فوق لبنان والساحل السوري وتلامس 90/100 كلم بخاصة فوق الجنوب وعكار والجبال الشرقية وطرطوس واللاذقية وتكون مغبرة، فترتفع درجات الحرارة لتصل فوق معدلها لهذا الوقت من السنة.

هذا، وستنحرف العاصفة نحو الحوض الشرقي للبحر المتوسط فتتراجع قوتها لتصبح منخفضاً عادياً يحمل الكثير من الأمطار والثلوج ويُنتظر ان تنتعش الجبال اللبنانية والسورية بثلوج جديدة طيلة الأسبوع المقبل.

طقس يوم الثلاثاء مشمس الى غائم بسحب مرتفعة دافئ ومغبر نسبياً.

الحرارة على الساحل: 23/15

على الجبال 1200متر: 18/6

في البقاع: 18/5

الضغط الجوّي: 1023hpa

الرطوبة: 30 الى 50%

الرياح: جنوبية شرقية الى شرقية سرعتها بين 60 و 100 كلم في الساعة.