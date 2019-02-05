البستاني: لبنان نحو تأمين الكهرباء 24/24

رأت وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني، في تصريح لصحيفة “الأنباء الكويتية”، انّ “الرابح الوحيد في التشكيلة الحكومية هو لبنان وحده لا غير، بدليل ان الأسواق المالية ارتاحت وتحركت إيجابا لحظة الاعلان عنها من قصر بعبدا”.

وأكّدت أنّ “هذه الحكومة اتت لتنجز ضمن خطة انقاذية كاملة متكاملة”، معتبرة انه “آن الاوان لتأمين الكهرباء 24/24 وايصال المياه الى كل مواطن على الاراضي اللبنانية، ومن ثم دخول لبنان نادي الدول النفطية”.

ولفتت بستاني، الى ان “التعاون والتنسيق والتواصل بين الفرقاء في الحكومة هو الاساس لإنتاجية افضل، اذ لا يمكن لأي بلد في العالم ان يستمر في ظل تجاذبات سياسية من شأنها فرملة عمل الحكومة وتعليق انتاجها، مؤكدة بالتالي ان هذه الحكومة ستكون حكومة عمل وان رئيس الجمهورية سيكون العين الساهرة على التضامن الحكومي من اجل غد افضل”.

واستطرادا، ختمت بستاني لافتة الى انه خلال عملها في وزارة الطاقة مستشارة للوزير منذ العام 2010 واكبت وضع السياسات الاستراتيجية للوزارة، وهي بالتالي ستبدأ فور انتهاء التسلم والتسليم بالعمل على تحديثها ومن ثم تفعيلها، رافعة شعار التواصل والتعاون والتنسيق مع سائر الوزارات من اجل كهرباء 24/24 وعلى كل الأراضي اللبنانية.

وأشارت، الى انها ستتقدم الى مجلس الوزراء بخطة محدثة كان قد وضعها الوزير جبران باسيل حين كان وزيرا للطاقة والمياه، معتبرة ان مهلة الـ 100 يوم التي حددها الأخير هي بمنزلة تحد لها لتبين إنتاجيتها خلال الفترة المشار إليها.