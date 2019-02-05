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المشنوق: انا من طلب إزالة الحواجز

المصدر: وكالات 0

اعلن المكتب الإعلامي للوزير نهاد المشنوق، انه “صباح اليوم طلب المشنوق من المسؤولين الأمنيين في وزارة الداخلية إزالة الحواجز الإسمنتية من أمام مبنى الوزارة، وذلك لانتفاء الأسباب الأمنية التي لها علاقة بتهديدات تتعلّق بالمرحلة السابقة، وملفّ مكافحة الإرهاب الذي خاضه منذ خمس سنوات”.

وذكر البيان انه “معروف أنّه ستتمّ غداً عملية التسلّم والتسليم بين الوزير المشنوق والوزيرة ريّا الحسن، الساعة 12 ظهراً، في وزارة الداخلية”.

وكانت تحدّثت وسائل الإعلام، عن أنّ خطوة ازالة الحواجز، قامت بها وزيرة الداخليّة الجديدة ريا الحسن.

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