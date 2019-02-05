انخفاض في الحرارة وعواصف رعدية.. في هذا اليوم

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس يوم غد الاربعاء، غائما جزئيا صباحا بسحب مرتفعة مع اشتداد بسرعة الرياح، يتحول ليلا الى غائم مع تساقط أمطار وبداية انخفاض تدريجي في درجات الحرارة وحصول عواصف رعدية متفرقة، مع اشتداد اضافي في سرعة الرياح (70 كلم/س) وفي المناطق الجنوبية تلامس 90 كلم/س. وجاء في النشرة الاتي:



منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر حاليا على الحوض الشرقي للمتوسط تنحسر ابتداء من بعد ظهر الاربعاء ليصبح الطقس متقلبا. ويكون الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: قليل الغيوم يتحول مساء الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع درجات حرارة مستقرة فوق معدلاتها الموسمية.

الأربعاء: غائم جزئيا صباحا بسحب مرتفعة مع اشتداد في سرعة الرياح، يتحول ليلا الى غائم مع تساقط أمطار وبداية انخفاض تدريجي في درجات الحرارة وحصول عواصف رعدية متفرقة مع اشتداد اضافي في سرعة الرياح (70 كلم/س ) وفي المناطق الجنوبية تلامس 90 كلم/س.

الخميس: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض في درجات الحرارة وتساقط امطار تكون غزيرة أحيانا ورياح ناشطة تلامس 50 كلم/س. تتساقط ثلوج خفيفة على الجبال التي تعلو 1700 متر وما فوق. تنحسر الامطار شرقا ابتداء من فترة بعد الظهر ويتحسن الطقس ساحلا وجبلا.

درجات الحرارة المتوقعة على السواحل من 10 درجات الى 23 درجة، في الجبال من 12 درجة الى 19 درجة، في الارز من 3 درجات الى 11 درجة وفي الداخل من 7 درجات الى 19 درجة.

كمية المتساقطات

المنطقة خلال 24 ساعة السنة الماضية المتراكم لغاية اليوم المعدل لغاية اليوم

طرابلس 0,0 ملم 462,0 ملم 810,0 ملم 550,0 ملم

بيروت 0,0 ملم 438,00 ملم 616,0 ملم 547,0 ملم

زحلة 0,0 ملم 455,0 ملم 591,0 ملم 379,0 ملم

صور 0,0 ملم 97,0 ملم 536,0 ملم / ملم

الرياح السطحية: متقلبة ضعيفة نهارا تتحول مساء الى جنوبية شرقية من 20 الى 40 كلم/س مع اشتداد سرعتها في المناطق الجنوبية خاصة

الانقشاع: جيد

الرطوبة النسبية على الساحل: 40 الى 60%

حال البحر: متوسط ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 17 °م.

الضغط الجوي: 766 ملم زئبق

ساعة شروق الشمس: 6,33 ساعة غروب الشمس: 17,12