بعد الطقس المشمس.. استعدوا للأمطار الطوفانية والعواصف الرعدية والثلوج

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على “فيسبوك” ان المنخفض الجوّي المثلج الذي ضرب تونس وشمال الجزائر وجنوب ايطاليا يوم امس، يتقدم من اليونان والساحل التركي الغربي وينتقل الى درجة عاصفة عالية الفعالية تترافق مع سرعة رياح تلامس 120/130 كلم في الساعة وامطار غزيرة وتساقط للثلوج بخاصة بين انطاليا والجزر اليونانية الشرقية، وارتفاع موج البحر الى ما يقارب 7 امتار وسرعان ما ستنحرف نحو الحوض الشرقي للبحر المتوسط وتنقلب الرياح الى جنوبية غربية، فتتعمّق الأمطار نحو سيناء والأردن وفلسطين وسوريا قبل ظهر غد الأربعاء، وتكون الحصة الكبرى للبنان وطرطوس واللاذقية وجبلة.



وتشتدّ سرعة الرياح الجنوبية الشرقية في لبنان والشرقية فوق سوريا لتصل الى 90/100 كلم في بعض المناطق، مساء اليوم الثلاثاء، الأمر الذي سيؤدي الى تصادم عنيف بين 3 جبهات يوم الأربعاء: جليدية من اليونان وباردة من شمال افريقيا ودافئة من البحر الأحمر وشمال شبه الجزيرة العربية فينتج عنه عواصف رعدية وهطولات غزيرة على الساحل والجبال اللبنانية والساحل السوري وتساقط للثلوج ما فوق 1600 متر.

طقس يوم الأربعاء، عاصف بعض الأحيان وممطر، تشتد غزارة الأمطار مع تقدم الساعات وتكون مصحوبة بعواصف رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة التي ستسجل:

على الساحل: 20/15

على الجبال 1200متر: 13/5

في البقاع: 16/5

الضغط الجوّي: 1016hpa

الرطوبة: 70 الى 85%

الرياح: جنوبية غربية الى غربية سرعتها بين 20 و 50 كلم في الساعة.