خبر سارّ للبنانيين: خفض أسعار أكثر من 330 دواء.. وهذه أسماؤها!

كشفت وزارة الصحة العامة عن مؤشر الدواء الجديد الذي أظهر خفض أسعار أكثر من 330 دواء بنسب وصلت إلى 76% وبمعدل 21% بناء على المذكرات والقرارات الصادرة عام 2018، والمتعلقة بآلية تسعير الدواء، وسيتبعها خفض أكثر من 70 دواء جينيريك (جنيسية) خلال فترة شهر من الآن، بعدما تم خفض 299 دواء جنريك في كانون الاول الماضي.

ويُلاحظ في هذا المؤشر، أنّ هناك أدوية مستخدمة بنسب عالية من المرضى، هبط سعرها بشكل ملحوظ.

وبحسب المذكرات الصادرة عام 2018، تتوقع وزارة الصحة العامة إعادة درس اسعار 3400 دواء خلال العام 2019.

للإطلاع على أسماء الأدوية التي جرى خفض سعرها، والتعرّف الى ثمنها الجديد، إضغط هنا.